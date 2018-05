Consigliere municipale aggredito con una mazza da baseball, la denuncia di Ivo Poggiani

Una violenta aggressione ha visto vittima Ciro Guida, consigliere municipale. “In questo momento – ha reso noto il presidente della Terza Municipalità Ivo Poggiani – sono al pronto soccorso del Cto con il consigliere Ciro Guida”.

“Ciro è stato aggredito – prosegue Poggiani – con una mazza da baseball da un ex consigliere municipale di destra, oggi attualmente eletto a Mugnano”. “Era stato incaricato da me di un sopralluogo sul territorio. Ha trovato sul posto il padre dell'aggressore. Dopo pochi minuti – ha aggiunto il presidente della Municipalità Stella-San Carlo – è arrivato anche il consigliere comunale di Mugnano che ha estratto da una borsa una mazza ed ha iniziato a colpirlo. Finito per terra, i due malviventi hanno continuato a pestarlo a calci”.

“È una vergogna, quello che è successo è inaccettabile due volte, perché compiuto per futili motivi e da rappresentanti delle Istituzioni. È per persone come loro che le stesse stanno perdendo autorevolezza e credibilità nei confronti dei cittadini. Ciro mi ha chiesto di scrivere questo post come denuncia pubblica (seguirà quello alle forze dell'ordine). Chi ha un ruolo istituzionale come Ciro, compagno e militante storico della sinistra Napoletana, ha il dovere di denunciare la barbarie delle destre di questa città. Chiedo a tutte le forze politiche cittadine di esprimergli solidarietà e di condannare l'accaduto per espellere chi copre di vergogna le Istituzioni di questa città”.

DE MAGISTRIS

"​Intendo esprimere tutta la solidarietà, mia personale e dell'Amministrazione che presiedo, all'amico e Consigliere della terza Municipalità Ciro Guida, oggi barbaramente aggredito a pugni, calci e con una mazza da baseball. Un fatto di una gravità inaudita. Auspichiamo che forze dell'Ordine e Magistratura, con la maggiore rapidità possibile, individuino i responsabili di questa vile aggressione. A Ciro, a tutta la terza Municipalità ed al suo Presidente​,​ la vicinanza e la solidarietà dell'Amministrazione e della Città di Napoli.” Lo afferma in una nota il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris commentando la notizia dell’aggressione al Consigliere di Municipalità Ciro Guida avvenuta oggi.