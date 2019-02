"Devo portare con me la rete del letto": al no del capotreno lui gli sferra un pugno

A denunciare la vicenda è Umberto De Gregorio, numero uno dell'Eav: un capotreno ha subito un'aggressione mentre si trovava al lavoro su un convoglio della Circumvesuviana. Per lui la prognosi è di sette giorni.

"Si becca un pugno in faccia e finisce in ospedale - ha spiegato su Facebook il presidente della holding regionale dei trasporti pubblici - Il capotreno ha subito l'aggressione in chiusura porte perché ha impedito che il ragazzo portasse a bordo treno una rete per il letto. Stiamo recuperando le immagini".

La violenza è avvenuta alla stazione di Torre Annunziata.

Non è la prima volta che si verificano simili situazioni sui treni dell'Eav. "Ma questo ragazzo cosa ha nelle vene? - si chiede Umberto De Gregorio - E nella testa?". "Il lavoro in prima linea nei treni e sui bus - è la conclusione - come negli ospedali e nelle scuole, è diventato una missione".