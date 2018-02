Aggredito da quattro ragazzini: "Non inveite contro chi mi ha aggredito"

Francesco Minisci ha subito una brutale aggressione, mentre si trovava al centro storico, ad opera di quattro ragazzini.

"Questo è il risultato di un'aggressione con motorini da parte di 4 ragazzini al centro storico. Pubblico la foto su consiglio di amici non perché cerco una punizione verso chi ha problemi più seri dei miei, ma per evitare che possa accadere qualcosa di più grave domani a qualcun altro. Ho fatto una regolare denuncia alla Questura sicuro che le targhe dei motorini in questione siano state riprese dalle telecamere. VI PREGO per rispetto della mia persona di non inveire contro chi mi ha aggredito sicuro che siano solo vittime dell'esclusione sociale dei nostri brutti tempi. Punire serve a poco integrare e garantire a tutti istruzione e integrazione sociale è l'unico antidoto", conclude Minisci, ex assessore.