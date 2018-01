Aggredito da tre persone a volto coperto: "Non era una rapina"

Un uomo, ieri, è stato malmenato da sconosciuti in piazza Nicola Amore, all'altezza del cantiere della metropolitana.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, 34 anni incensurato, non si trattava di una baby gang come pure sta accadendo particolarmente spesso nelle ultime settimane.

L'età apparente degli aggressori, tre, pare fosse tra i 20 e i 30 anni. Secondo il racconto dell'uomo avevano il volto coperto da sciarpe e l'avrebbero preso alle spalle.

Non era una rapina: l'uomo aveva in mano il suo smartphone ma non è stato rubato dai balordi. In realtà il gruppetto lo ha picchiato, fino a provocargli la rottura del setto nasale e diversi traumi, per poi scappare.

Soccorso dalla polizia municipale e poi dal 118, l'uomo è stato portato in ospedale. È stato giudicato guaribile in 30 giorni.