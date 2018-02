Paura a scuola, 12enne aggredito nei bagni

Terribile episodio in una scuola del quartiere Arenella, la D'Ovidio-Nicolardi. Come riportato dal Mattino, un 12enne lo scorso mercoledì sarebbe stato picchiato nei bagni da una banda di bulli che voleva rapinarlo.

Il ragazzino si è fatto ricoverare al Santobono soltanto diverse ore dopo l'aggressione, cioè una volta tornato a casa e raccontato tutto ai genitori. La prognosi per lui è di cinque giorni.

I genitori hanno stilato una relazione del fatto, presentandola alla scuola. “Nostro figlio veniva aggredito con inaudita violenza – scrivono – e perquisito nelle tasche alla ricerca di soldi da tre ragazzi all’interno dei bagni. Nell’uscire dal bagno veniva colpito alle spalle da un pugno all’altezza del tratto cervicale e in seguito al dolore si è accasciato sul pavimento, tre soggetti che hanno continuato con violenza a infierire con percosse in più parti del corpo fino a quando sono passati alle perquisizioni per controllare se avesse soldi nelle tasche”.

Il piccolo studente delle medie non aveva mai avuto problemi a scuola. Ha raccontato di non essere riuscito a guardare in viso i propri aggressori, ma è certo che fossero in tre. Una volta in classe non ha raccontato quanto accaduto.

La preside dell'istituto ha ascoltato i genitori e indetto una riunione straordinaria per il prossimo martedì, nonché avviato un'indagine interna.