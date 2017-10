Poliziotti circondati e aggrediti a due passi dalla stazione: arrestato 34enne

Un uomo di 34 anni, resosi responsabile in concorso dei reati di rapina impropria e lesioni personali, è stato arrestato ieri pomeriggio in via Milano.

Il 34enne, con l'ausilio di un complice, è stato notato dagli agenti mentre seguiva una donna. All'anziana è stato sottratto il telefonino. I poliziotti si sono lanciati all'inseguimento dei rapinatori, che hanno reagito facendo quasi cadere la moto sulla quale viaggiavano. L'arresto è avvenuto all'esterno di un centro scommesse di via Milano. I poliziotti sono stati circondati e aggrediti con calci e pugni da un gruppo di amici extracomunitari dell'uomo.

L’arrivo delle volanti e la collaborazione di alcuni cittadini ha consentito di arrestare il 34enne ed a disperdere la folla di complici-aggressori. Il tunisino, denunciato in stato di libertà anche perché privo del permesso di soggiorno, è in attesa del giudizio direttissimo. I poliziotti invece sono stati costretti alle cure mediche dell’ospedale.