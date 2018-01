Violenza in stazione, due donne senza biglietto aggrediscono i controllori

Violenza alla Circumvesuviana. Due donne, stamane, hanno aggredito tre controlori ai varchi di piazza Garibaldi.

Sprovviste di biglietto, hanno provato comunque a passare spintonando il personale Eav. A quel punto hanno cominciato ad insultare i tre controllori, li hanno minacciati, e hanno preso a calci i tornelli.

La squadretta di controllo è rientrata in ufficio per evitare che la situazione degenerasse.

Sul posto non c'erano guardie giurate.

Luciano Graziano del sindacato Cisal ha dichiarato: "I lavoratori hanno bisogno di maggiori tutele, chiediamo una presenza più alta di vigilantes perché ogni giorno rischiamo di essere aggrediti. Per questo abbiamo scritto all’Eav e ci aspettiamo un riscontro rapido". A riportare i fatti è Il Mattino.