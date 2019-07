Caos movida Coroglio: "Infermiera aggredita dopo aver soccorso una ragazza"

Caos all'esterno di una discoteca napoletana, dove un'infermiera del 118 è stata, secondo quanto riportato dal 118, aggredita. A raccontare la vicenda è l'associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. L'episodio è avvenuto la scorsa notte in via Coroglio. All'interno del locale una ragazza di 20 anni si era sentita poco bene a causa di un attacco di panico, e le persone lì con lei hanno chiamato i soccorsi.



“L’ambulanza in pochi minuti giunge sul posto, l’infermiera prende i parametri della giovane e la tranquillizza, tutto sembra andare per il meglio”, rende noto l'associazione. Poi, il presunto episodio violento: improvvisamente arriva sgommando un'auto di grossa cilindrata dalla quale “scende un energumeno ed incomincia ad urlare le solite frasi alla infermiera 'ti devi muovere, fai presto...tu non sai chi sono io!'”. “Dalle parole si passa ai fatti – prosegue Nessuno tocchi Ippocrate – e l’aggressore incomincia a spintonare la povera soccorritrice. Minuti interminabili durante i quali l’ambulanza è bloccata dal l’aggressore. Si decide di allertare la polizia. Sul posto giunge una volante che verbalizza il tutto. Verrà sporta regolare denuncia”.



Secondo l'associazione si tratta “dell'ennesimo atto di violenza nei confronti di una donna, una donna che ha l’unica colpa di aiutare chi ha bisogno per 12 ore su un mezzo di soccorso”.