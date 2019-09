Aggredisce il padre con un cavatappi in un bar nel cuore di Napoli

Gli agenti del Commissariato di Polizia "San Carlo Arena" sono intervenuti in via San Gennaro dei Poveri in seguito ad una segnalazione di aggressione in un bar della zona.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che un uomo aveva aggredito il padre minacciandolo con un cavatappi, allo scopo di estorcergli la somma di 800 euro.

Gli agenti hanno raggiunto e bloccato, a poca distanza dal luogo dell’aggressione, un 47enne napoletano, che è stato arrestato per tentata estorsione.