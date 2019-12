Aggredisce moglie e figlia, poi si barrica in casa armato

Gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Frattamaggiore sono intervenuti domenica pomeriggio in un appartamento di via Strauss a Frattaminore per una segnalazione di aggressione da parte di un uomo nei confronti della moglie e della figlia.

I poliziotti, dopo aver preso contatti con le due donne, hanno appreso che l’uomo, detentore di numerose armi da fuoco regolarmente denunciate, si era barricato in casa.

Per scongiurare situazioni di pericolo è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona e bloccare la fornitura di gas, e sono state avviate le procedure di negoziazione con l’uomo da parte del personale del Commissariato e della Squadra Mobile.

L’attività di persuasione si è conclusa quando l’uomo ha aperto la porta di casa e ha consegnato le armi, detenute all’interno della cassaforte, che gli sono state ritirate.

Il 54enne napoletano è stato così arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni dolose.