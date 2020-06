Aggredisce moglie e figlia con una mazza di ferro: le due donne medicate in ospedale

Gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti nella serata di sabato in via Porta di Massa per una lite familiare.

I poliziotti sono stati avvicinati da una ragazza che ha raccontato che, poco prima, lei e la madre erano state aggredite dal padre con una mazza di ferro. Le due donne, per le ferite riportate, sono state medicate presso un nosocomio cittadino.

Un 64enne napoletano è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.