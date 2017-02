Scampia, aggredisce la moglie per 20 euro: arrestato

E' accusato di aver minacciato la compagna con un coltello per estorcerle 20 euro. Gli servivano per comprare alcolici. I carabinieri di Scampia hanno arrestato un 44enne di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, nella sua casa coniugale, mentre stava per aggredire con un coltello la compagna. L'uomo fermato con l'accusa di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, è stato condotto al carcere di Poggioreale.