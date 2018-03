Non gli piace il pranzo e aggredisce i genitori: arrestato

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia di San Giorgio a Cremano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

L'episodio è avvenuto in via Buongiovanni. A quanto pare, insoddisfatto del pranzo preparatogli dai genitori, li ha aggrediti con violenza. Prima ha chiuso la madre all'esterno dell'appartamento, poi ha lanciato stoviglie al padre prima di iniziare a malmenarlo.

La polizia è arrivata dopo una segnalazione al 113, trovando ancora l'anziana donna all'esterno dell'appartamento e – una volta entrati – il padre riverso sul pavimento che tentavo di ripararsi dai calci del figlio.

Dalle indagini è emerso che non si trattasse del primo episodio violento con protagonista l'uomo. Mentre il 46enne è stato condotto nel carcere di Poggioreale, il padre 70enne è stato portato in ospedale. Per lui la prognosi è di sette giorni.