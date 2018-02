Vede l'ex moglie in auto col nuovo compagno: li aggredisce con una mazza da baseball

Ha visto la sua ex moglie in auto, con il nuovo compagno. Ed ha dato in escandescenze. Episodio violento, ieri sera, in piazza Luigi Palomba a Torre del Greco.

Il protagonista è sceso dalla sua vettura, si è fiondato verso l'auto della coppia, poi li ha costretti a scendere aggredendo il “rivale” con una mazza da baseball.

Soltanto l'intervento di alcuni agenti della polizia municipale – coadiuvati da rinforzi – è riuscito ad evitare il peggio. Ad assistere alla violenta scena, anche la figlia minorenne della ex coppia.

I sanitari del 118 hanno visitato mamma e figlia, poi gli agenti hanno portati tutti in comando per accertamenti. La donna non ha presentato denuncia verso l'uomo, che è stato deferito d'ufficio per possesso di arma impropria, la mazza da baseball poi sequestrata. A riportare la notizia è il Mattino.