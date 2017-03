Tenta di sgozzare la convivente: donna salvata dalla polizia

ll tempismo degli agenti della Polizia di Stato ha impedito ulteriori conseguenze ad una donna 57enne, vittima di maltrattamenti in famiglia.

Nella serata di ieri, infatti, gli agenti del Commissariato di Polizia Scampia sono intervenuti, a seguito di una segnalazione per lite in famiglia, in Via Caprera. La donna, in evidente stato di agitazione, denunciava d’essere vittima di maltrattamenti e vessazioni da parte del convivente, un cittadino marocchino.

Il 37enne, dopo aver estratto dalla tasca dei pantaloni un coltello a serramanico, si è avventato sulla donna ferendola alla gola. Grazie alla prontezza degli agenti, che si sono frapposti tra l’uomo e la vittima, il fendente ha ferito solo di striscio la donna, procurandole lesioni guaribili in 7 giorni.

I poliziotti sono riusciti a bloccare il 37enne mentre si dimenava nel vano tentativo di sferrare ulteriori colpi alla compagna. Con l’utilizzo dello spray urticante in dotazione, gli agenti hanno arrestato l’uomo per i reati di tentato omicidio e lesioni nei confronti della convivente, nonché lesioni a Pubblico Ufficiale.