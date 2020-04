Coronavirus, notizie e aggiornamenti del 10 aprile a Napoli e provincia

Salgono a 3442 i positivi al Coronavirus in Campania. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Unità di Crisi regionale, aggiornato alle 22,00 di giovedì 9 aprile. 98 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte di 2081 tamponi effettuati.

Tutte le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale di venerdì 10 aprile

12.15 - Sorrento, sale a 14 il numero dei contagiati

"L'Asl mi ha informato che un altro nostro concittadino, di 40 anni, è risultato positivo al Covid-19. L'ho appena sentito al telefono, è solo un po' affaticato e ha iniziato le cure del protocollo terapeutico presso il suo domicilio, dove era già da giorni in isolamento". Ad annunciarlo è il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo. Dall'inizio dell'epidemia si tratta del quattordicesimo caso riscontrato a Sorrento.

11.30 - De Magistris: "Non vedo coraggio da parte del Governo"

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris a Radio Uno: "Siamo in un'economia di guerra, e il pubblico deve intervenire in modo deciso. Altrimenti alla fase 2 molte attività non ci arriveranno"

11.15 - Comune di Napoli, istituito tavolo tecnico per lo studio dei dati epidemiologici in città

La Giunta Comunale di Napoli, su proposta del Sindaco de Magistris e dell’Assessore Francesca Menna, ha approvato una importante delibera che disegna l’indirizzo che l’Amministrazione sta utilizzando in questo periodo emergenziale dovuto al COVID 19.

Con questa delibera è stata prevista l’istituzione di un tavolo specifico per lo studio dei dati epidemiologici della città di Napoli, la cui mappatura per territori di municipalità e di quartiere potrà orientare la cosiddetta fase 2 dell'emergenza sanitaria.

“Questa iniziativa - afferma l’assessora alla salute Francesca Menna - non vuole assolutamente sostituirsi nelle sue funzioni a quella istituzionale della Regione Campania, ma ha l’esclusiva finalità di analisi conoscitiva. All'esito delle attività di ricognizione ed aggregazione dei dati epidemiologici rilevati e secondo le valutazioni di appropriatezza dell'ASL Napoli 1 Centro, pensiamo di istituire sul territorio cittadino, uno screening anticorpale - il dosaggio cioè degli anticorpi per verificare se ci sono - per la gradualità della ripresa e per l’implementazione della Medicina del territorio a Napoli.” “Utilizzare i Saperi scientifici, per costruire azioni amministrative e riferire alla Città quanto si sta facendo è il modello di azione che la Giunta de Magistris ha scelto per affrontare questa epidemia. Un patto che mette in campo responsabilità e lealtà tra il cittadino e la sua Amministrazione. Questo è il motivo per il quale ogni giorno stiamo pubblicando i numeri dell’epidemia in città. La consapevolezza, il lavoro fatto tutti insieme, Istituzioni, mondo Scientifico e cittadini ognuno per la propria parte, può contribuire a farci vincere questa battaglia".

Ecco la composizione del tavolo che affiancheranno il Sindaco de Magistris e l'Assessore Menna:

- Ivan Gentile Malattie Infettive della Scuola Di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II

- Giuseppe Signoriello Unità di Statistica Medica del Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva dell'Università della Campania "L. Vanvitelli" (che ha messo a disposizione tutta la sua équipe a cui va il ringraziamento del Comune)

- Mario Sansone Dipartimento di bioingegneria elettronica ed informatica Università di Napoli Federico II.

10.00 - Sei nuovi casi di positività a Ischia

"Cari concittadini, la giornata si è conclusa con la notizia di altri 6 casi positivi al Covid 19. 5 nostri concittadini appartengono ad un unico nucleo familiare, già in quarantena, sottoposti a tamponatura 2 giorni fa. Attualmente, tutti i contagiati si trovano in buone condizioni di salute poiché la malattia ha già fatto il suo decorso. Infatti, il contagio dei nostri concittadini, rilevati oggi positivi, risale agli inizi della fase di contenimento e di isolamento sociale. Voglio però sottolineare, dopo le pressanti richieste ai vertici ASL, un sensibile cambio di passo nell'attività di rilevazione ed esitazione delle tamponature. Tale circostanza ci consentirà finalmente di anticipare il virus, limitandone la propagazione. Le notizie che pervengono ci devono motivare nel continuare ad assumere comportamenti responsabili e seri a tutela della salute pubblica. Ai nostri concittadini contagiati va il mio forte abbraccio. Ischitani positivi: 19 di cui 2 risultano domiciliati a Serrara Fontana". Così, in una nota, il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino.

9.40 - I controlli della Guardia di Finanza nella zona flegrea

I finanzieri della Tenenza di Baia e della Compagnia di Pozzuoli hanno sanzionato alcuni cittadini mentre prendevano il sole, altri mentre pescavano o passeggiavano sul lungomare.

Sanzionati anche i titolari di una pasticceria che confezionava pastiere pronte per essere messe in vendita. L’attività è stata sospesa e i prodotti dolciari devoluti in beneficenza.

9.15 - Nessun nuovo contagio a Castellammare, un solo nuovo caso a Pozzuoli e Torre del Greco

Notizie incoraggianti dai comuni più popolosi in provincia di Napoli. Nelle ultime ore, infatti, non si è registrato nessun nuovo caso di positività a Castellammare di Stabia e un solo caso per comune a Pozzuoli e Torre del Greco. A renderlo noto sono i sindaci Cimmino, Figliolia e Palomba.

8.40 - Maxi sequestro di gel igienizzante e mascherine tra Napoli e provincia

La Guardia di Finanza, in distinte operazioni tra Napoli e provincia, ha messo a segno nelle ultime ore un maxi-sequestro di gel igienizzante per le mani e mascherine. Tutti i dettagli dei sequestri e dei controlli.

8.10 - Lo studio dello Svimez sugli effetti del Coronavirus: "In Campania si perdono 2.8 miliardi al mese"

Il lockdown costa 10 miliardi al mese al Sud Italia, di cui oltre 2.8 solo alla Campania. E' quanto emerge da uno studio realizzato dallo Svimez sugli effetti del Coronavirus. I dati dello studio nel dettaglio.