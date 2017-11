Agente risponde alla telefonata di un acquirente: spacciatore in manette

I suoi telefoni continuavano a squillare mentre gli agenti lo stavano già arrestando per spaccio di stupefacenti. Così per avere un ulteriore conferma, un agente ha risposto ad una chiamata e si è accordato con il cliente per un'ulteriore finta consegna. Consegna che non è mai avvenuta perché il 32enne proprietario dei telefoni è stato arrestato ieri con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti del commissariato di Chiaiano sono entrati in un'abitazione di via Emilio Scaglione seguendo un acquirente e scoprendo cocaina già confezionata insieme a sostanza utile per il taglio della droga e la cifra di 380 euro.

Durante la perquisizione hanno poi trovato anche altri 3.100 euro all'interno di una cassaforte nella stanza dell'uomo. Poi hanno risposto ad uno dei suoi telefoni dove lo chiamavano in continuazione i clienti scoprendo che la sua attività era continua. Così l'hanno portato in commissariato e poi questa mattina dinanzi al giudice monocratico che ha convalidato l'arresto e ha condannato il 32enne ad un atto ed otto mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.