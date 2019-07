Giro di prostituzione: agente della penitenziaria assolto in appello

Era stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione con l'accusa di essere coinvolto in un giro di prostituzione a Firenze, i giudici della Corte d'Appello lo hanno assolto per non aver commesso il fatto. Protagonista un agente della penitenziaria, nato a Napoli ma residente a Scandicci.

L'uomo era accusato di essersi occupato dei permessi di soggiorno delle prostitute, ricevendo anche in cambio un pagamento a mò di stipendio. Fu arrestato nel dicembre del 2007 finendo ai domiciliari, poi la condanna e adesso l'appello che ha ribaltato il verdetto di primo grado