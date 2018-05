Agente libero dal servizio arresta uno scippatore

Non era in servizio ma quando ha visto la scena non si è tirato indietro ed è intervenuto. È successo a piazza Garibaldi dove un poliziotto dell'Ufficio prevenzione generale ha arrestato un 17enne. Il minorenne aveva appena rubato una collana d'oro ad una donna. Il poliziotto era a passeggio con la sua famiglia quando ha notato un uomo che rincorreva a piedi uno scooter. Aveva afferrato il passeggero e provava ad attirare l'attenzione dei passanti per fermarlo.

Subito è intervenuto l'agente che è riuscito a fermare il passeggero autore del furto mentre il guidatore dello scooter è scappato a piedi. Sul posto sono arrivati i rinforzi mandati dalla sala operativa che hanno sequestrato motorino e cellulare dello scippatore. La refurtiva è stata restituita alla donna che è stata costretta anche a recarsi in ospedale per delle ferite ritenute guaribili in 20 giorni. Il minorenne arrestato è stato portato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.