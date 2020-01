Ultras, striscione della vergogna a Pozzuoli: "Verremo con cinture e bastoni"

Una vera e propria minaccia, recapitata ai destinatari attraverso uno striscione esposto al Rione Toiano a Pozzuoli. È quella proveniente da alcuni tifosi della Puteolana 1902 nei riguardi di quelli dell'Afragolese.

"Oltre le restrizioni vicini ai nostri colori..a Cardito con cinture e bastoni", recitava la scritta. Il riferimento è all'incontro di campionato tra Afragolese e Puteolana 1902 che si terrà proprio a Cardito, valevole per il campionato d'Eccellenza Girone A, dove le due squadre si stanno contendendo il primato punto a punto.

Gli ultras puteolani contestano il divieto di trasferta imposto dalla Questura, già diramato lo scorso mercoledì (quando le due squadre si sono incontrate in Coppa Italia).

"Lo sport - è stato il commento del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia - dovrebbe essere momento di aggregazione e crescita, non di incitamento alla violenza. Le forze dell'ordine sono già al lavoro per risalire agli autori dell'ignobile striscione comparso a Toiano. Mi auguro che anche la società stia facendo di tutto per isolare questi indegni personaggi".