Afragola, diciottenne festeggia il foglio rosa sfidando i Carabinieri: arrestato

Un diciottenne e tre minorenni vevano preso la macchina del genitore di uno di loro ed erano in giro per Afragola. Una pattuglia di Carabinieri della locale stazione li ha notati e ha intimato loro l'alt per controllarli ma il conducente (un 18enne di Afragola, incensurato) ha accelerato tentando di far perdere le tracce per le strade di Afragola, Acerra e Caivano. Il giovane ha anche speronato l’auto dei carabinieri. Dopo qualche centinaio di metri i quattro hanno abbandonato il veicolo per provare a fuggire a piedi ma sono stati bloccati ad Afragola, dove erano tornati nel frattempo, con l’ausilio dei militari dell’aliquota radiomobile di Casoria e di Castello di Cisterna.

Il 18enne, in possesso solo del “foglio rosa”, è stato tratto in arresto per violenza e resistenza a un pubblico ufficiale e danneggiamento, poi tradotto ai domiciliari. I minorenni sono stati denunciati per gli stessi reati; sono tutti di Afragola e hanno 15, 16 e 17 anni.