Afragola contro la camorra: migliaia di persone in corteo (VIDEO)

Una partecipata manifestazione ha affollato questa mattina le vie del centro di Afragola, cittadina al centro di una morsa criminale, con otto bombe esplose in un mese. Ieri il Ministro Matteo Salvini ha visitato la cittadina a nord di Napoli promettendo, a stretto giro, l'invio di maggiori forze di polizia in città e l'installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza. Oggi i residenti hanno manifestato gridando "No alla camorra" e cantando "Bella ciao".

(Il video è tratto dal gruppo facebook 'Sei di Afragola se').