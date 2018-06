Terrorismo, arrestato a Napoli un seguace dell'Isis

Due potenziali terroristi arrestati in due mesi+. Dopo Alagie Touray, è toccato a un altro gambiano: Sillah Osman, 34 anni, in Italia da richiedente asilo. E' stato fermato a Napoli al termine di un'operazione antiterrorismo condotta da carabinieri e polizia. L'uomo, dalle indagini un seguace dell'Isis, è stato indicato proprio da Touray durante gli interrogatori come suo partner per la realizzazione del piano terroristico: uccidere una moltitudine di persone con un furgone lanciato a tutta velocità, in un centro abitato non identificato. Osman era approdato in Italia un anno fa, ed era, secondo le indagini, sbarcato con finalità terroristiche: dopo un lungo addestramento in Libia