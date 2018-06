Affiliato ai Mazzarella arrestato per droga

È stato perquisito a bordo della sua auto e sono state trovate delle dosi di eroina e soldi. Secondo i carabinieri, il resto già le aveva spacciate. È finito in manette un 54enne affiliato al clan Mazzarella. L'uomo è stato fermato a San Giorgio a Cremano dai militari della stazione locale. I carabinieri l'hanno fermato mentre era a bordo della sua auto.

Perquisita l'auto, i militari hanno trovato tre dosi di eroina, 260 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga. Secondo i militari aveva già spacciato altra sostanza. Il 54enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.