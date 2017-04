L'aeroporto di Napoli accoglierà 115 mila passeggeri a Pasqua

L’Aeroporto internazionale di Napoli accoglierà circa 115mila passeggeri nel ponte lungo di Pasqua. Sono questi i numeri dei passeggeri previsti in arrivo ed in partenza da Capodichino. Analizzando nello specifico queste cifre, saranno 35mila sulle rotte nazionali, 75mila sui voli di linea internazionali e 5mila sui voli charter. Chi ha deciso di partire ha optato per le capitali europee, in pole Londra, Parigi, Barcellona, Amsterdam, Vienna e Madrid.

Nei primi tre mesi del 2017 il traffico internazionale si attesta intorno al 20% (+18,4%). 91 sono le destinazioni di linea dirette (14 nazionali e 77 internazionali - 34 le compagnie aeree che operano da Napoli) con l'aggiunta di 20 nuove rotte attivate da e per Napoli rispetto allo scorso anno. Oggi è stato inaugurato anche il nuovo volo Napoli-Catania ad opera della compagnia aerea Volotea che da Capodichino fa decollare aerei verso 17 destinazioni - 4 in Francia, 6 in Grecia e 7 in Italia - per un totale di oltre 4.880 voli. L’aumento del numero dei passeggeri attesta da un lato la strategicità dello scalo di Capodichino, dall’altro una crescita turistica che si riflette poi sul numero di visitatori a Napoli e provincia.