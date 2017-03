Capodichino, arrestato 34enne: aveva ingerito 70 ovuli di eroina

Nel corso della mattinata odierna, gli agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera, nell’ambito dei controlli intra-Schengen, hanno proceduto all’arresto a Capodichino di un cittadino maliano di 34 anni.

L'uomo, regolare in Italia e residente a Roma, proveniente da Parigi, con un volo Air France in transito da Amsterdam, è stato sottoposto ad “esame radiologico corporale” presso il locale nosocomio, dal quale è emerso che aveva ingerito 70 ovuli di sostanza stupefacente, per un totale di grammi 765,87 lordi, risultata poi ai test chimici essere eroina. Il 34enne è stato condotto nel carcere di Poggioreale.