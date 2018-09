Il curioso tracciato di un aereo in volo su Napoli

Partito alle 9:08 da Foggia, per circa cinque ore il piccolo velivolo I-BLFE (di tipo Rockwell A-90) ha tracciato un percorso alquanto insolito nella vasta area che va dal basso Lazio a Salerno, includendo Napoli, la costiera sorrentina e le isole. Una sorta di quadrilatero formato da continue inversioni a U, parallele latitudinali che hanno destato qualche interrogativo in alcuni attenti osservatori.



Si tratterebbe, dalle prime informazioni in nostro possesso, di un piccolo aeroplano che svolge studi compiendo rilievi fotogrammetrici dall'alto, e che per questo ha necessità di "calcare e ricalcare", dal cielo, le stesse zone, dando vita, appunto, a questo insolito tracciato.