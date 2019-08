Cronaca / Viale Fulco Ruffo di Calabria

Paura sul volo da Sharm a Napoli: atterraggio d'emergenza al Cairo

122 i passeggeri a bordo, che sarebbero tutti in buone condizioni. L'atterraggio si è reso necessario per un guasto tecnico riscontrato in volo. I 122 passeggeri potrebbero ripartire dal Cairo per Capodichino con lo stesso aereo