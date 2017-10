Gruppo di tifosi ubriachi, l'aereo per Manchester non parte: pronta azione legale

Partenza per Manchester bloccata da pochi scalmanati e niente partita di Champions all'Etihad Stadium. Questa la denuncia di alcuni tifosi del Napoli, che hanno deciso di rivolgersi all'avvocato Angelo Pisani per un'azione legale.

A raccontare cosa è accaduto ieri mattina a Capodichino è un tifoso azzurro, Gianni Borrelli, a Radio Crc: "E' stato veramente tutto molto triste. Sono amareggiato, come i tanti che erano con me a Capodichino. Prima la nebbia ha ritardato il volo, poi la minaccia dell’uragano Ophelia, poi quando tutto sembra essersi risolto ed eravamo pronti per imbarcarci e raggiungere finalmente Manchester con i miei figli, ai quali avevo regalato i biglietti della gara di Champions, un gruppo di tifosi che, tengo a specificare, non facevano parte di nessun gruppo organizzato, ha messo la parola fine al nostro sogno. Erano ubriachi, fumavano anche droghe leggere, li abbiamo visti tutti abbastanza alterati in quella circostanze, ho anche suggerito ad un agente di provvedere all’alcool test, ma quest’ultimo non ha provveduto. Il gruppo ha iniziato ad inveire contro le povere hostess che erano lì, poi contro alcuni passeggeri. Sotto la scaletta il pilota, che già aveva registrato ritardi a causa delle condizioni meteorologiche avverse, ha deciso di fermare tutto".

"Siamo andati via con la coda tra le gambe, dopo aver prenotato volo, albergo, auto: abbiamo perso tutto e vogliamo giustizia. Muoveremo un’azione legale nei confronti della compagnia Easy Jet: ho già contattato, con altri tifosi, l’avvocato Angelo Pisani. Daremo il via a questa causa non per un risarcimento economico, ma perché è assurdo bloccare un volo e costringere più di 200 persone a non partire per una dozzina di sprovveduti. Noi faremo questo in nome dei veri tifosi napoletani", ha concluso Borrelli.