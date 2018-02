Buran: voli diretti a Napoli fatti atterrare a Fiumicino

Tre voli diretti a Napoli sono stati fatti atterrare a Fiumicino. L'emergenza Buran ha costretto all'atterraggio nello scalo romano tre voli diretti verso quello napoletano. In particolare a far tappa su Roma sono stati i voli provenienti da Sharm El Sheikh, Londra Gatwick e Casablanca. I tre aerei sono atterrati tutti in mattinata e i viaggiatori sono stati trasferiti dall'aeroporto romano a Napoli utilizzando dei pullman.

Secondo gli esperti la situazione potrebbe anche migliorare nelle prossime ore mettendo in condizione tutti gli scali di funzionare a regime. Il personale degli aeroporti sta provando a far fronte alle esigenze dei passeggeri colpiti da forti disagi.