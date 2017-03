Adult baby, anche a Napoli gli asili nido per adulti

In una delle ultime puntate le Iene avevano mostrato in un servizio i cosiddetti "Adult baby", asili nido in cui gli adulti potevano tornare neonati.

Il fenomeno, dopo Roma, Milano e Verona, sembra che stia per sbarcare anche a Napoli. In questi luoghi è possibile indossare pannolini, bere biberon, essere accuditi e dormire in culle per recuperare la spensieratezza e l'ingenuità dei bambini.

Sono tanti gli eventi che si stanno organizzando per diffondere il fenomeno che sta facendo registrare numerose iscrizioni e anche molte polemiche.