Salvini: "A Napoli ci sono 12mila condannati che non sono in carcere"

"Solo a Napoli e provincia ci sono 12mila condannati che, siccome manca il personale nei tribunali, non sono in carcere: sono stati arrestati, processati, condannati e siccome il tribunale non ce la fa, non sono in galera, sono a spasso. Il decreto sicurezza è pronto già da una settimana. Assume 800 persone per accompagnare in carcere questi bei personaggi", dichiara Matteo Salvini.

Rione Traiano

"Prosegue la guerra contro camorristi e spacciatori a Napoli, ventuno arresti stanotte al rione Traiano: dalle parole ai fatti". E' il commento del ministro dell'Interno sugli arresti per spaccio e tentato omicidio al rione Traiano. Nell'ultimo comitato provinciale per la Sicurezza era emersa la possibilità di adottare in quel rione cittadino il provvedimento sulle Zone Rosse per arginare lo spaccio.