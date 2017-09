Maltempo a Napoli: nasce “Adotta una caditoia”

La ripresa dopo la pausa estiva della trasmissione radiofonica “La Radiazza” è coincisa con i forti temporali di queste ore e i conseguenti allagamenti che hanno colpito diverse zone di Napoli. Così dai microfoni di Gianni Simioli e Francesco Emilio Borrelli è partita la proposta “Adotta una caditoia”. Un modo per far fronte al problema della mancata pulizia degli scoli dai rifiuti che di fatto ostruiscono il regolare deflusso dell'acqua piovana.

A fronte del riproporsi ciclico del disservizio, a cui spesso le amministrazioni comunali non fanno fronte, i due hanno lanciato l'iniziativa in diretta stamattina. «È un’iniziativa provocatoria ma anche realistica perché chiediamo a commercianti e residenti di “adottare” la caditoia che gli è più vicina per tenerla pulita e quindi efficiente» hanno detto i due alla radio. Chissà se i cittadini accoglieranno l'invito.