Abbandonato agli Incurabili, cerca per tutta la vita i suoi genitori: risolve il mistero suo nipote

Commuove la storia di Adolfo Vallini, barbiere famoso a Torre del Greco negli anni '50 che per tutta la vita ha cercato di risalire all'identità dei suoi genitori, i quali l'avevano lasciato all'Ospedale degli Incurabili di Napoli prima dello scoppio della grande guerra. La risoluzione della vicenda, anni dopo la sua morte, è riportata dal Mattino: a trovare i genitori dell'uomo è stato il suo nipote omonimo, un secolo dopo.

Consulente commerciale, il nipote di Vallini ha messo insieme i documenti e scoperto che la madre di suo nonno, nato nel maggio del 1914, si chiamava Giuseppa Capuano ed era di Frattaminore. Lo abbandonò quando aveva 24 anni. La donna era stata registrata come "pettinatrice", per ironia della sorte mestiere anche del suo discendente. Si presentò agli Incurabili per partorire. Diede alla luce due gemelli (Adolfo appunto e Roberto) e si dileguò, scomparendo da allora nel nulla. Mandati a Frosinone, nel 1918 Roberto morì, mentre Adolfo fu affidato ad una famiglia di Torre del Greco.

"Ho raccontato questa storia – ha spiegato Adolfo Vallini, il nipote – per rendere omaggio alla memoria di mio nonno, che per tutta la vita ha cercato le sue origini, e di tutti coloro che sono stati abbandonati all'Annunziata e agli Incurabili e non hanno mai potuto fare ricerche perché allora era proibito. Ricordo il dolore negli occhi di mio nonno quando si parlava di questo argomento: una tristezza che lo ha accompagnato per tutta la vita". "Andrò sulla tomba di mio nonno, morto nel 1985 – conclude – a raccontargli questa storia, un omaggio simbolico. E lancio un appello: se i discendenti della signora Capuano ci leggono si facciano vivi, vorremmo abbracciarli".