Natale 2017, la città lentamente si illumina (VIDEO)

Napoli comincia, timidamente, a illuminarsi in vista del Natale 2017. Non ci saranno enormi attrazioni come quelle dello scorso anno Nalbero sul lungomare - per fortuna, sostiene qualcuno. In piazza Municipio è stato installato un tipico 'panariello' della tombola con alcuni numeri, alto circa quattro metri e che di sera sarà totalmente illuminato. Sono in allestimento, nel piazzale da cui si accede alla metropolitana, alcuni mercatini natalizi.



Nell'albergo Mediterraneo / Renaissance è visitabile la mostra 'Christmas endless nights - Tramas de luz': un albero con un filo di rame color ottanio da guinness dei primati (lungo 50mila metri) addobba la hall dell'hotel. L'opera è dell'artista Ana Soler: comprende un albero, una nuvola e una matassa natalizia all'ingresso.