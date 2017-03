Addio a Debora Menale, la 25enne investita a Sant'Antimo

L'ultimo saluto a Debora Menale, la 25enne travolta e uccisa da un automobilista, si è svolto questa mattina a Cesa. Il rito in forma privata si è svolto seguendo i dettami dei testimoni di Geova a cui lei era devota. In tanti hanno raggiunto il cimitero della cittadina casertana per omaggiarla con l'ultimo saluto. Così come hanno fatto gli amici che le hanno dedicato uno striscione e un video con in sottofondo una canzone di Giorgia a cui lei era particolarmente legata.

La giovane è stata sepolta nello stesso cimitero della madre scomparsa cinque anni fa. La 25enne è stata uccisa nei pressi di una discoteca di Sant'Antimo sulla via Appia. L'uomo alla guida era un quasi coetaneo di 27 anni originario di Giugliano che ha chiesto di incontrare la famiglia della vittima per chiedere scusa per il tragico incidente. Intanto prosegue l'inchiesta della procura di Napoli nord chiamata ad accertare l'esatta dinamica dei fatti e se il giovane deve rispondere dell'accusa di omicidio stradale.