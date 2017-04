Action painting ai Quartieri Spagnoli, decine di bambini colorano in strada

Imbrattati ma felici. I tanti bambini che hanno scelto di colorare i circa cinquanta metri di carta riciclata, srotolata per l'occasione tra via Portacarrese a Montecalvario e via Concordia, nei Quartieri Spagnoli, sono tornati a casa così. La partecipazione, anche dei genitori, è stata significativa. E potrà dirsi soddisfatto anche l'artista napoletano Umberto Manzo, ideatore del progetto insieme a Foqus, l'associazione che nel Quartieri si occupa di doposcuola e attività per i bambini.

Glihanno spadroneggiato per l'intera mattinata. L'accesso ai veicoli è stato proibito da alcuni agenti della polizia municipale, così i bambini hanno potuto disegnare in tranquillità. C'è chi ha scelto di spruzzare acqua colorata sulla carta (alla Jackson Pollock, per intenderci), chi si è cimentato in disegni di animali, chi ha scritto "Forza Napoli" e chi ha ritratto i propri genitori. L'iniziativa era parte del progetto "Riciclo aperto", campagna di comunicazione nazionale su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, promossa dal Consorzio. L'artista Umberto Manzo valuterà poi i disegni, metro per metro, e sceglierà alcune sezioni che diventeranno opere in esposizione perenne sulle pareti della fondazione Foqus.