Coronavirus, il suggerimento della Diocesi di Pozzuoli: "Svuotiamo le acquasantiere"

Seguendo anche i dettami della Curia di Napoli, cha ha stabilito l'astensione dallo scambio del segno di pace durante le celebrazioni delle messe, la Diocesi di Pozzuoli si attiene alle indicazioni del Ministero della Salute e suggerisce ai fedeli di evitare lo scambio del segno di pace, ai preti di distribuire la comunione eucaristica sulla mano e di svuotare le acquasantiere per evitarne temporaneamente l'uso.

"Eleviamo la nostra fervente preghiera per i colpiti dall'infezione, come pure per coloro che la stanno fronteggiando negli ospedali e nei luoghi di cura", conclude la nota della Diocesi di Pozzuoli riportata da Cronaca Flegrea.