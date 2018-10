Acqua torbida in arrivo nei rubinetti: le strade interessate

Nota ufficiale di ABC, che interesserà molte strade del Vomero.

"ABC Napoli informa che, a seguito di una imprevista anomalia sul sistema di adduzione idrica della città di Napoli, dovrà effettuare delle manovre sulla rete di distribuzione del quartiere Vomero alto, al fine di garantire un esercizio provvisorio del servizio e limitare il disagio alle utenze servite.

Pertanto, dalle ore 10:00 di lunedì 15 ottobre e, fino alle ore 12:00 di mercoledì 17 ottobre 2018, potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità dell'acqua distribuita nelle seguenti strade e aree:

A - Area delimitata dal perimetro urbano:

Piazza Luigi Vanvitelli - Via Gianlorenzo Bernini - Via Francesco Solimena - Via Giuseppe Bonito - Via Tito Angelini - Via Annibale Caccavello - Gradini del Petraio - Salita del Petraio - Via Filippo Palizzi - Via Luigia Sanfelice

B - Assi viari:

Largo del Petraio

Salita del Petraio

Gradoni Santa Maria Apparente

Via Achille Vianelli

Via Gioacchino Toma

Vicoletto Cimarosa

Pedamentina a San Martino

Via Torrione San Martino

Al termine delle operazioni, basterà far scorrere per qualche minuto l'acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza.

Ci scusiamo con i cittadini per gli eventuali disagi arrecati".