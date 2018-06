Il Vescovo tuona: "Acerra non diventi la pattumiera della Campania"

L'appello lanciato dal vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, che si rammarica per la notizia che la Regione Campania abbia dato il via libera ad una ditta di realizzare in zona industriale ad Acerra un impianto in grado di stoccare i rifiuti speciali.

"Noi non ci rassegniamo. I fatti delle ultime settimane ci fanno pensare sempre più a un disegno strategico, da tempo denunciato, di fare di Acerra la città dei rifiuti, superando addirittura una pur legittima e brutale sensazione, e cioè che il nostro territorio generi solo rifiuti e impianti per il trattamento dei rifiuti. Mentre un gioiello come La Doria, fabbrica che lavora i sughi pronti presente da anni sul territorio, azienda modello che ho visitato proprio in questi giorni la cui permanenza in città rappresenterebbe un segno concreto di speranza nel futuro per le tante famiglie di lavoratori coinvolti, ma anche per uno sviluppo sano e a vocazione agricola, debba andare via".