Acerra, un'intera palazzina denunciata per furto aggravato

In una palazzina di via Paisiello di Acerra tutti i nuclei familiari, 9 in totale, avevano realizzato allacci abusivi alla rete pubblica assicurandosi elettricità e acqua nelle loro abitazioni. A scoprirlo i carabinieri di Acerra che hanno denunciato i titolari delle abitazioni per furto aggravato.

Si tratta di un 27enne, un 89enne e due 30enni già noti alle forze dell'ordine, e due 27enni, una 21enne, una 40enne e una 35enne incensurate.