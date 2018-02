I carabinieri di Castello di Cisterna hanno arrestato un ventunenne ad Acerra. Il ragazzo, incensurato, dopo perquisizione personale e della casa, è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina e di 3 grammi di hashish già porzionati per lo spaccio. L'arrestato è ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.