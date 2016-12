Terra dei Fuochi, ad Acerra è nata una App anti-abusi

È nata ad Acerra una App per cellulari destinata agli agricoltori per segnalare anomalie ed eventuali illegalità commesse sul territorio, in tema di Terra dei Fuochi. Convenzionisono state firmate tra le associazioni di agricoltori ed il Comune per l' uso della App "Acerra Segnala".

L' applicazione permette alle Associazioni di categoria agricole ed ai loro associati di segnalare mutamenti del territorio ed alterazioni dell'ambiente ai Vigili urbani.

Come ha spiegato il sindaco Raffaele Lettieri: "Sono gli agricoltori le prime sentinelle del territorio che ogni giorno lavorano nelle nostre campagne. Adesso con questo nuovo e semplice strumento potranno inviare direttamente la foto di ogni evento significativo sul territorio mettendoci la faccia, il nome ed il cognome, e denunciare alla Polizia". Primi a siglare la convenzione sono stati i componenti dell'associazione "Ari.Amo". che si è impegnata, con il presidente Pasquale Pirolo, a far sottoscrivere la convenzione agli iscritti.