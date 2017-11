Acerra, trasloca la postazione del 118. Gli operatori: "A rischio vite umane"

Da domani cambierà la postazione del 118 di Acerra. Dalla storica sede di via Vico il personale del Saut dovrà spostarsi nei locali di via dei Mille. La delibera firmata dall'Asl lo scorso 5 ottobre ha suscitato perplessità tra gli operatori del 118. La nuova postazione si trova in una zona molto trafficata della cittadina: vi si trovano infatti una scuola materna, una scuola elementare, la stazione ferroviaria, la fermata degli scuola bus, strade adiacenti all'ufficio postale, gli uffici del Giudice di Pace, altre scuole.

Per questo motivo gli operatori hanno deciso di scrivere al Prefetto di Napoli Carmela Pagano, al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al sindaco di Acerra Raffaele Lettieri e al direttore dell'Asl Napoli 2 Nord Antonio D'Amato: "La nuova collocazione può determinare grossi ritardi che rischiano di compremettere vite umane. In alcuni casi il transito è impossibile, le manovre sono difficoltose e causeranno ritardi nei tempi di intervento". I lavoratori del 118 hanno quindi richiesto l'immediata sospensione del trasferimento. "Per un arresto cardiaco le chance di sopravvivenza si riducono del 10% per ogni minuto di ritardo: per spostare una macchina in sosta selvaggia davanti a una scuola servono almeno tre minuti".