Legalità, 45 milioni di euro per beni confiscati e dispersione scolastica

Sono 45 i milioni di euro che Europa e Regione Campania mettono sul tavolo per fronteggiare il deficit sicurezza del territorio. Alla fine, tutto il pon legalità, ammonterà a 98 milioni di euro. I primi 45 saranno pronti da subito e serviranno per la valorizzazione e il riuso dei beni confiscati alla malavita organizzata (34 milioni), per la realizzazione della "scuola di comunità" contro la dispersione scolastica (8 milioni) e per campagne culturali per la diffusione dell'etica della legalità.

L'accordo, che prevede il coinvolgimento di Bruxelles, del Governo centrale e dell'Amministrazione regionale, è stato siglato oggi nella Prefettura di Napoli.