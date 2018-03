Ricorso di Romeo accolto in Cassazione. Atti al Riesame

Ancora un colpo di scena nella vicenda giudiziaria di Alfredo Romeo. Il ricorso presentato dai legali dell'immobiliarista è stato accolto dalla Cassazione che ha rinviato i atti al tribunale del Riesame napoletano. La Suprema Corte ha deciso di disporre il rinvio per far rivalutare sia le esigenze cautelari, che hanno dato il via all'ordinanza di custodia ai domiciliari, che l'utilizzo delle intercettazioni.

Il ricorso è stato presentato dai legali di Romeo, Francesco Carotenuto, Alfredo Sorge e Giovanni Battista Vignola, e si riferisce alla decisione del Gip di disporre gli arresti relativamente ad alcuni degli episodi di corruzione contestati a Romeo da parte dei sostituti procuratori Celeste Carrano e John Henry Woodcock. Al momento Romeo è stato rinviato a giudizio per presunti episodi di corruzione diversi da quelli oggetto della revisione della Cassazione.