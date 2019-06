Accoltellato alla coscia: inspiegabile aggressione in via Amerigo Vespucci

Questa mattina un 59enne di cittadinanza moldava ma residente a Pagani (provincia di Salerno) è stato accoltellato in via Amerigo Vespucci. Il fatto è avvenuto alle prime luci dell'alba. L'uomo, ricoverato nell'ospedale Loreto Mare, a pochi metri da dove è avvenuta l'aggressione, ha raccontato agli agenti di Polizia di essere stato avvicinato da due sconosciuti che - senza apparenti motivi - lo avrebbero accoltellato alla coscia destra. Il 59enne ha raggiunto il vicino nosocomio con mezzi propri. E' stato curato e le sue ferite giudicate guaribili in 20 giorni. Sui fatti indaga la Polizia di Stato.