Gianturco, uomo in strada ferito e sanguinante trasportato in ospedale

Una persona è stata soccorsa questa mattina dal 118 in via Gianturco a Napoli. L'uomo - come riferisce Il Mattino - era a terra sanguinante e presentava numerose ferite lacero-contuse in varie parti del corpo.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso presso l'Ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato.

Sull'accaduto indagano i Carabinieri.