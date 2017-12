Liceale accoltellato, preoccupano le sue condizioni: forse dovrà essere rioperato

Preoccupano le condizioni di Arturo, il 17enne accoltellato in via Foria. A causa di una complicazione il giovane ha subito il distacco della pleura.

"Si sperava che fosse in evoluzione positiva, invece per il suo pneumotorace dovrà continuare il drenaggio e forse si dovrà rivalutare la possibilità di un nuovo inserimento di drenaggio con un nuovo intervento toracico", ha spiegato spiega Maria Luisa Iavarone, madre di Arturo, dopo la manifestazione in favore di suo figlio, tenutasi ieri in via Foria. Migliaia le adesioni.

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha annunciato che consegnerà ad Arturo, la medaglia della città. L'annuncio è stato dato nel corso del programma radiofonico 'Fuori dal Comune' su radio Kiss Kiss Napoli.