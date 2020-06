Notte di terrore, 20enne accoltellato nei pressi di via Marina

Un 20enne è stato accoltellato la scorsa notte in via del Carmine. Il giovane era in sella ad uno scooter con un conoscente all'angolo con piazza Guglielmo Pepe, quando è stato avvicinato da un centauro che lo ha colpito con una serie di coltellate in diversi punti del corpo.

E' stato visitato all'Ospedale del Mare per venire poi dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Sul caso indagano i carabinieri..